Криминал

При взрыве в многоэтажке Челнов полицейские спасли жителей

Служба новостей Автор статьи
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В Набережных Челнах произошел взрыв в многоэтажном доме. Сотрудники полиции, услышав хлопок и заметив дым, немедленно прибыли на место. Они бросились в подъезд, чтобы помочь жильцам, так как некоторые не могли покинуть квартиры из-за заваленных дверей. Благодаря их оперативным действиям были спасены семь взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о награждении отличившихся полицейских.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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