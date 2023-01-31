На случай ядерной войны: стало известно, в какую сумму обойдется в Татарстане строительство частного бункера-убежища

На фоне напряженной мировой политической ситуации появились компании, которые предлагают построить частные бункеры-убежища. Как пишут "Челнинские известия", подобные объявления можно найти на сайтах объявлений.

Как сообщил изданию инженер одной их таких компаний, в регионах РФ убежища строят от 60 квадратных метров - по размерам, как двухкомнатная квартира.

Стоимость квадратного метра бункера начинается от 120 тысяч рублей.

При этом в большинстве своем бункеры заказывают владельцы загородных домов и земельных участков, именно на них и строят.

В компании обещают сдать будущее бомбоубежище под ключ – с разработкой котлована, с устройством плит, стен, перекрытий, перегородок, гидроизоляции, с установкой вентиляции, водоснабжения, водоотведения, канализации, электричества, с отделкой и пуско-наладочными работами.

При этом убежище будет иметь стены толщиной 25 сантиметров. А сам бункер расположат на глубине более 4 метров под землей.