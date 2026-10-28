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МТС запустила первый в Татарстане гигабитный 5G в Казанском Кремле

Служба новостей Автор статьи
МТС запустила в Казанском Кремле первую в Татар...

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

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МТС запустила в Казанском Кремле первую в Татарстане сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц (стандарт n79). Пиковая скорость передачи данных в кремле составляет до 1,5 Гбит/с — в разы выше, чем в сетях 5G, работающих на технейтральных частотах. Древняя казанская крепость, которая сейчас является территорией музея-заповедника, стала вторым российским кремлем после Москвы, где заработала 5G-сеть в диапазоне 4,9 ГГц.

В сентябре МТС включила 5G на десяти площадках в местах наибольшей концентрации абонентов в деловом центре Казани в диапазоне 2,6 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с. В октябре оператор запустил новую технологию в диапазоне 4,9 ГГц со скоростью до 1,5 Гбит/с в самом сердце Татарстана – Казанском Кремле. Ранее гигабитные сети МТС на частоте n79 заработали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и Хабаровске.

В отличие от технейтральных частот, скорость передачи данных на частоте 4,9 ГГц кратно выше. Диапазон n79 — «полная» версия 5G с гигабитными скоростями, минимальной задержкой и ёмкостью, рассчитанной на массовые скопления абонентов. Чтобы подключиться к 5G в Казанском Кремле, смартфон должен поддерживать диапазон n79.

«Казанский Кремль — точка, где историческое наследие встречается с максимальной цифровой нагрузкой: его ежегодно посещают миллионы гостей, здесь работают культурные объекты и правительственные учреждения. С гигабитными 5G-скоростями гости «Казанского Кремля» смогут проводить стримы и трансляции в максимальном качестве, мгновенно загружать фото и видео, AR-гиды и мобильные сервисы музея-заповедника без ожидания. Для города и бизнеса технология 5G может стать платформой для VR/AR-экскурсий, онлайн-трансляции культурных событий, работы системы видеонаблюдения и обеспечения безопасности, управления потоками посетителей на территории Кремля», — рассказал директор филиала МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Татарстан одним из первых в стране начал пилотировать 5G, а сегодня сети пятого поколения работают и доступны татарстанцам и гостям региона в самых знаковых точках Казани. По решению Государственной комиссии по радиочастотам, операторы должны запустить сети 5G в наиболее популярных локациях городов-миллионников до 2028 года», — отметил министр цифрового развития Республики Татарстан Илья Начвин.

По данным TelecomDaily на начало октября 2026 года, покрытие сети 5G подтверждено измерениями в 27 городах России; лидер по географии — МТС с сетями в 21 городе, включая Казань. По данным Минцифры РФ, доступ к 5G на первом этапе получили около 10 млн россиян, до конца года сеть планируется запустить ещё в 50 городах.

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