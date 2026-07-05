Новости Татарстана

Рост производства молока в Татарстане составил почти 4% за пять месяцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстанстат сообщил о росте производства моло...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За январь–май 2026 года в Татарстане производство молока выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Общий объем продукции сельского хозяйства всех категорий производителей в республике достиг 106,4 млрд рублей в действующих ценах. В сопоставимых ценах этот показатель увеличился на 1,5% к уровню прошлого года.

В животноводстве наблюдается разнонаправленная динамика. На конец мая значительная часть поголовья сосредоточена в хозяйствах населения: 29,4% крупного рогатого скота, 3% свиней, 81,3% овец и коз, 14,6% птицы.

В сельхозорганизациях поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4%, овец и коз — на 7,1%. В то же время отмечен рост численности коров на 2%, свиней — на 2,5%, птицы — на 23,3%, лошадей — на 2,2%.

Кроме молока, за пять месяцев выросло производство скота и птицы на убой (на 0,2%) и яиц (на 5,9%).

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