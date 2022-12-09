Вот так финт! Глава налоговой инспекции Татарстана Сафиуллин может возглавить футбольный клуб "Рубин" в Казани

Существует вероятность, что гендиректор ФК "Рубин" Рустам Сайманов покинет свой пост, результаты футбольного клуба плачевные. И на его место придет весьма неожиданный в данной ситуации человек - глава УФНС РТ Марат Сафиуллин, пишет "РБ Спорт".

При этом пока неизвестно, будет ли Марат Сафиуллин генеральным директором или для него будет возвращена упразднённая ранее должность президента клуба.

Отметим, что Марата Сафиулина назначили главой УФНС по РТ в 2009 году. Но и до этого, с 1998 года он работал в налоговых органах. За карьеру его не раз награждали госнаградами.