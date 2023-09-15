«Я отдам все силы»: Урош Дрезгич поделился эмоциями от перехода в казанский «Рубин»

Урош Дрезгич прокомментировал свой трансфер в ФК Казани «Рубин» и поделился эмоциями

Новый игрок казанского «Рубина» 20-летний Урош Дрезгич прокомментировал свой трансфер в российский клуб в интервью для «РБ Спорт». Футболист заявил, что играть в Казани для него привилегия.

Он рассказывает, что принял предложение «Рубина» с большим восторгом и играть за столь большой клуб для него огромная честь. Спортсмен также поделился своими ожиданиями от РПЛ. Он предполагает, что это будет сильная лига с высокими требованиями.

«Я отдам все силы, чтобы добиться поставленных целей вместе с одноклубниками и штабом», - заявил Урош Дрезгич.

Футболист рассказал, что первым, кто его поприветствовал, стал его земляк Игор Вуячич. Несмотря на то, что спортсмены не были знакомы ранее, между ними «появилась какая-то феноменальная связь», рассказывает серб. Он отметил, что у него нет сомнений в том, что ему удастся наладить отличный контакт с командой.