Стало известно о денежных выплатах, которые начнут поступать людям на счет уже с 26 декабря. Удачный момент настанет для многих категорий россиян, так что можно сказать, что для них время пришло. А размер зачислений во многих случаях составит 10 тысяч рублей или чуть больше, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, получить новые для себя деньги с 26 декабря смогут многие россияне. Так, с этого дня начнутся финальные в этом году зачисления пособий, которые положены гражданам, оставшимся без работы.

Рассчитывать на получение денег можно только после того, как человек встанет на учет в службе занятости. А размер пособия зависит от объема накопленного до этого стажа. Так, если гражданин успел отработать хотя бы 26 недель в течение этого года, ему назначат максимальную выплату.

Она составит 75% от среднего заработка на последнем месте работы, но не более 12 792 рублей. Выплату в таком размере можно получать в течение трех месяцев, затем еще три месяца будут выдавать уже по пять тысяч рублей.

Также уже с понедельника время для получения денег настанет для тех россиян, у которых отменились поездки на самолете в ряд городов в центре и на юге России. Росавиация недавно снова продлила срок запрета на полеты в Краснодар, Анапу, Геленджик, Симферополь и другие города. Соответственно, те, кто ранее купил билеты на это время, теперь смогут получить компенсацию за отмененную поездку.

Тем, кто подал заявление на такую выплату на прошлой неделе, деньги начнут перечислять с 26 декабря.