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· Регина Шигабетдинова

«Выходные будут перенесены»: В майские праздники 2023 года внесли изменения

Россиян в 2023 году ждет очень нетипичное начало мая
«Выходные будут перенесены»: В майские праздники 2023 года внесли изменения

Фото: профкомсевтепло.рф

Стало известно об изменении, которое было внесено в майские праздники. За счет переноса выходных дней отдыхать в первой половине последнего весеннего месяца придется по-другому, сообщает PRIMPRESS.

В первую очередь правительство своим постановлением осуществило перенос выходных дней с новогодних праздников на другие периоды. В итоге выходной, который приходился на воскресенье, 1 января, перенесли на 24 февраля. В этот день россияне уже успели отдохнуть. А другой перенесенный выходной людей еще ждет: это будет понедельник, 8 мая, куда перенесли нерабочий день с 8 января, тоже совпавшего с воскресеньем.

В итоге расписание выходных дней в первой половине мая в 2023 году окажется совершенно непохожим на то, что привыкли видеть сотрудники. Обычно между двумя частями майских праздников остается всего несколько дней, а в целом за первые две недели мая людям приходится работать лишь 5-6 дней.

Но в этот раз число рабочих дней на майских каникулах станет максимальным и составит уже семь штук. Отдохнуть можно будет с 29 апреля по 1 мая включительно, затем будет перерыв в четыре рабочих дня, после чего последует отдых на четыре дня: с 6 по 9 мая включительно. А потом рабочая неделя составит еще три дня.

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