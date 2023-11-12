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· Алина Алмакаева

В ноябре начнут останавливать всех: ГИБДД будет лишать прав этих водителей

В ноябре начнут останавливать всех: ГИБДД будет лишать прав этих водителей

capiton-mebel.ru

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Граждане России были уведомлены о том, что количество сотрудников ГИБДД на выездах и въездах российских городов будет увеличено с 11 ноября. Главная цель этой инициативы - обеспечить безопасность на дорогах и предотвратить случаи вождения под воздействием алкоголя и наркотических веществ, по информации, полученной от PRIMPRESS.

Сотрудники ДПС будут тщательно следить за всеми автомобилями, проезжающими через границы городов. Если у представителей ГИБДД возникнут подозрения в нарушении ПДД со стороны водителей или если правоохранительные органы заметят признаки наличия алкоголя или запрещенных веществ в крови, будут применяться жесткие меры, включая штрафы и лишение водительских прав на период не менее полутора лет.

Правительство намерено жестко реагировать на нарушителей дорожных правил, с целью снизить число аварий и предотвратить потерю человеческих жизней на дорогах. Водители должны быть бдительными и ответственными, чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности.
Кроме того, важно отметить, что автомобилистам запрещается управлять транспортным средством под воздействием алкоголя. Это не только обеспечивает безопасность на дороге, но и помогает соблюдать закон и избежать наказания со стороны правоохранительных органов.

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