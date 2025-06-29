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Теперь медсправки будут выдавать по-иному: в ГАИ назвали изменения для водителей с 1 июля

С 2025 года процесс получения и замены водитель...

elets-adm.ru

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С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал значительно проще. Главное нововведение — это отмена бумажных медицинских справок и обновлённые правила обмена иностранных водительских прав.

Электронные медицинские справки

Теперь после прохождения медицинской комиссии все данные поступают напрямую в систему Минздрава, а ГИБДД получает их автоматически. Это упрощает процесс и избавляет от необходимости приносить бумажные справки, что ускоряет получение прав.

Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте клиники, которые подключены к электронной системе. В противном случае данные могут не попасть в базу.

Обмен иностранных прав

Обмен прав для иностранных граждан стал проще, но теперь необходимо учитывать категорию прав:

  • Категории C, D, E требуют сдачи как теоретического, так и практического экзамена.

  • Категории A, B — достаточно теоретического экзамена и медицинской справки, без практической части.

Что нужно подготовить для обмена прав

Для успешного обмена или получения прав подготовьте:

  • Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

  • Убедитесь в подключении вашего медицинского учреждения к электронной системе.

  • Проверьте, что ваши категории прав соответствуют новым требованиям.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию о госпошлине.

Зачем это нужно

Введение электронных справок упрощает и ускоряет процесс получения прав. Это шаг к цифровизации, который сокращает количество ошибок и уменьшает бюрократию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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