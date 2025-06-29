Теперь медсправки будут выдавать по-иному: в ГАИ назвали изменения для водителей с 1 июля
elets-adm.ru
С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал значительно проще. Главное нововведение — это отмена бумажных медицинских справок и обновлённые правила обмена иностранных водительских прав.
Электронные медицинские справки
Теперь после прохождения медицинской комиссии все данные поступают напрямую в систему Минздрава, а ГИБДД получает их автоматически. Это упрощает процесс и избавляет от необходимости приносить бумажные справки, что ускоряет получение прав.
Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте клиники, которые подключены к электронной системе. В противном случае данные могут не попасть в базу.
Обмен иностранных прав
Обмен прав для иностранных граждан стал проще, но теперь необходимо учитывать категорию прав:
Категории C, D, E требуют сдачи как теоретического, так и практического экзамена.
Категории A, B — достаточно теоретического экзамена и медицинской справки, без практической части.
Что нужно подготовить для обмена прав
Для успешного обмена или получения прав подготовьте:
Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).
Убедитесь в подключении вашего медицинского учреждения к электронной системе.
Проверьте, что ваши категории прав соответствуют новым требованиям.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию о госпошлине.
Зачем это нужно
Введение электронных справок упрощает и ускоряет процесс получения прав. Это шаг к цифровизации, который сокращает количество ошибок и уменьшает бюрократию.
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