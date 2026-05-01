Россиян резко переводят на трехдневную рабочую неделю: что на самом деле стоит за неожиданным решением властей

Последняя рабочая неделя апреля в России в 2026 году окажется короче обычного — вместо пяти дней россияне будут трудиться всего четыре. Причина — майские праздники и перенос выходных, утвержденный правительством заранее. Кроме того, в конце весны страну ждет еще одна сокращенная неделя, что фактически создаст сразу два периода длинных выходных подряд.

Такие изменения в календаре труда уже стали привычными, однако каждый год вызывают вопросы у сотрудников и работодателей.

Почему неделя в конце апреля будет короче

В 2026 году 1 мая, День весны и труда, приходится на пятницу. Для тех, кто работает по стандартной пятидневной неделе, этот день автоматически становится выходным. В результате рабочими остаются только дни с понедельника по четверг.

При этом 30 апреля, в четверг, рабочий день должен быть сокращен на один час. Это правило закреплено в Трудовом кодексе и распространяется на большинство сотрудников. Работодатель обязан отпустить персонал раньше, если иное не предусмотрено особенностями непрерывного производства.

Несмотря на четкие нормы закона, нарушения все же случаются. По информации Роструда, чаще всего работодатели игнорируют именно сокращение предпраздничного дня. Особенно это характерно для малого бизнеса и сферы услуг. В таких случаях сотрудники вправе потребовать соблюдения своих прав или компенсацию за переработку.

В мае россиян ждет еще одна короткая неделя

На этом изменения не заканчиваются. Уже спустя две недели, с 12 по 15 мая, страну ждет еще одна четырехдневная рабочая неделя.

Дело в том, что День Победы в 2026 году выпадает на субботу. В соответствии с действующими правилами, если праздничная дата совпадает с выходным, нерабочий день переносится на ближайший рабочий день. В данном случае — на понедельник, 11 мая.

Таким образом, после праздничных выходных россияне вновь будут работать только четыре дня подряд.

Как формируются переносы выходных

График праздничных и перенесенных выходных утверждается правительством заранее и публикуется в официальном календаре еще в конце предыдущего года. Однако многие вспоминают о коротких неделях лишь накануне самих праздников.

Стоит учитывать, что в отдельных регионах и организациях возможны дополнительные особенности графика. Это касается сменных работников, предприятий с непрерывным циклом и некоторых государственных структур, где режим труда регулируется отдельно.

Как длинные выходные влияют на экономику

Две короткие недели подряд традиционно отражаются на деловой активности. Компании корректируют планы, часть проектов переносится, а нагрузка на сотрудников распределяется иначе.

Одновременно растет спрос на туристические поездки, увеличивается пассажиропоток, активизируется розничная торговля и сфера услуг. Майские праздники давно стали не только временем отдыха, но и важным фактором для экономики.

В итоге конец апреля и середина мая 2026 года подарят россиянам дополнительные возможности для отдыха, но при этом потребуют внимательного отношения к рабочему графику и соблюдению трудовых норм, сообщает pg12.ru.

