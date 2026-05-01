Не у нас

Прошло исследование: одиночество влияет на женщин, а не на мужчин

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Учёные установили, что пожилые женщины, испытывающие одиночество, со временем начинают проводить больше времени у телевизора. Об этом сообщалось в исследовании, на которое ссылался Naked-Science.

Выводы были сделаны на основе данных английского проекта по изучению старения, в котором участвовали более 6700 человек старше 50 лет. В течение пяти лет участники сообщали, сколько времени они смотрят телевизор и ощущают ли одиночество.

Отмечалось, что через два года женщины, жаловавшиеся на одиночество, стали смотреть телевизор в среднем на девять минут в день дольше. У мужчин такой зависимости выявлено не было.

Исследователи предполагали, что мужчины могут по-другому переживать нехватку общения или использовать иные способы справляться с этим состоянием.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию

При этом увеличение времени перед телевизором, как указывалось, не усиливало чувство одиночества ни у женщин, ни у мужчин. Это позволяет предположить, что просмотр может частично компенсировать недостаток общения.

Учёные подчеркивали, что при разработке программ поддержки пожилых людей важно учитывать различия между мужчинами и женщинами.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

47 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

удаление плесен

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Планируем свадьбу заранее: лучшие предложения сезона 2026

эпиляция воском в Казани

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

20 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

57 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
GAR: Киев намерен оспорить решение арбитража о ...
Новости Татарстана
5 дней назад

GAR: Киев намерен оспорить решение арбитража о выплате $104 млн Татарстану

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки