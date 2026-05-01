Прошло исследование: одиночество влияет на женщин, а не на мужчин
Учёные установили, что пожилые женщины, испытывающие одиночество, со временем начинают проводить больше времени у телевизора. Об этом сообщалось в исследовании, на которое ссылался Naked-Science.
Выводы были сделаны на основе данных английского проекта по изучению старения, в котором участвовали более 6700 человек старше 50 лет. В течение пяти лет участники сообщали, сколько времени они смотрят телевизор и ощущают ли одиночество.
Отмечалось, что через два года женщины, жаловавшиеся на одиночество, стали смотреть телевизор в среднем на девять минут в день дольше. У мужчин такой зависимости выявлено не было.
Исследователи предполагали, что мужчины могут по-другому переживать нехватку общения или использовать иные способы справляться с этим состоянием.
При этом увеличение времени перед телевизором, как указывалось, не усиливало чувство одиночества ни у женщин, ни у мужчин. Это позволяет предположить, что просмотр может частично компенсировать недостаток общения.
Учёные подчеркивали, что при разработке программ поддержки пожилых людей важно учитывать различия между мужчинами и женщинами.
