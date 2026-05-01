Не сдал практику — начинай сначала: новые правила ГИБДД могут затянуть получение прав на месяцы

Получение водительских прав в России в 2026 году может превратиться в более длительный и напряжённый процесс. Власти готовят изменения, которые напрямую затронут сроки сдачи экзаменов в ГИБДД и могут заставить кандидатов чаще возвращаться к билетам по ПДД.

Если инициативу примут, будущим водителям придётся особенно внимательно планировать каждую попытку сдачи — иначе путь к удостоверению может заметно растянуться.

Теория больше не «подушка безопасности»

Главное нововведение касается срока действия теоретического экзамена. Сейчас успешно сданная теория фактически даёт запас времени для спокойной подготовки к практике. Однако в рамках разрабатываемого законопроекта предлагается чётко закрепить срок её действия — шесть месяцев.

Если за этот период кандидат не сдаст практическую часть — так называемый «город» — результат по теории аннулируется. Это означает, что при затянувшейся подготовке или серии неудач придётся заново подтверждать знание правил дорожного движения.

Фактически теория перестаёт быть страховкой и превращается в экзамен с жёстким дедлайном.

Пересдачи: замкнутый круг?

Ситуацию усложняют уже действующие правила пересдачи. Сегодня после трёх неудачных попыток — будь то теория или практика — следующая пересдача назначается не раньше чем через полгода. При этом крайний срок для её проведения ограничен девятью месяцами.

На практике это может выглядеть так: кандидат трижды не сдал практический экзамен и вынужден ждать шесть месяцев до новой попытки. За это время срок действия теоретического экзамена истекает. В итоге перед выходом на «город» ему придётся снова сдавать теорию.

Так формируется своеобразный замкнутый круг, который может растянуть получение водительского удостоверения на многие месяцы.

Почему ужесточают правила

Эксперты объясняют возможные изменения необходимостью повысить безопасность на дорогах. Правила дорожного движения регулярно обновляются: появляются новые знаки, корректируется разметка, вводятся дополнительные требования к водителям.

Повторная сдача теории в случае затяжного процесса — это не наказание, а способ убедиться, что будущий автомобилист владеет актуальными знаниями. Специалисты по подготовке водителей отмечают, что к моменту получения прав кандидат должен ориентироваться в действующих нормах без пробелов и устаревшей информации.

В условиях постоянно меняющейся дорожной инфраструктуры такой подход выглядит логичным.

Психологическое давление и риски

Однако у новой системы есть и обратная сторона. Осознание того, что провал практики спустя полгода автоматически «сжигает» результат по теории, создаёт дополнительное напряжение.

Стресс во время экзамена по вождению способен повлиять на концентрацию, ухудшить реакцию и привести к ошибкам. А каждая новая неудача увеличивает риск того, что процесс обучения затянется ещё сильнее.

Некоторые инструкторы уже сейчас предупреждают: психологическая готовность становится не менее важной, чем знание маршрутов и манёвров.

Как не затянуть получение прав

Чтобы не оказаться в роли «вечного студента» автошколы, будущим водителям стоит заранее выстраивать стратегию сдачи экзаменов. Важно учитывать установленные сроки и не откладывать практику на последние месяцы действия теории.

Особое внимание стоит уделить отработке навыков в реальных дорожных условиях — с разными типами перекрёстков, плотным трафиком и сложной разметкой. Это повышает уверенность и снижает риск провала.

Кроме того, полезно регулярно отслеживать изменения в ПДД, чтобы при необходимости быстро освежить знания перед возможной пересдачей.

В итоге новые правила делают акцент не просто на успешной сдаче экзаменов, а на чётком соблюдении сроков и системной подготовке. Для одних это станет дополнительным барьером, для других — стимулом подойти к обучению более серьёзно. Но конечная цель остаётся прежней: повысить безопасность на российских дорогах, сообащет progorod76.ru.

