Врачи добились прорыва в лечении редкой формы рака лёгких

Учёные описали редкий случай успешного лечения сложной формы немелкоклеточного рака лёгких у мужчины с двумя редкими мутациями гена EGFR. Результаты наблюдений опубликованы в научном журнале Oncotarget.

Изначально стандартные методы терапии не принесли ожидаемого эффекта, поэтому врачи приняли решение использовать экспериментальный препарат амивантамаб. Его механизм действия направлен на подавление роста опухоли за счёт воздействия на белки EGFR и MET, играющие ключевую роль в развитии заболевания.

Уже спустя шесть недель после начала лечения удалось зафиксировать значительное уменьшение опухоли — примерно на 30 процентов. В дальнейшем специалисты отметили ещё более выраженный результат: исчезновение метастазов в головном мозге и спинномозговой жидкости.

На фоне терапии состояние пациента существенно улучшилось. Мужчина восстановил способность самостоятельно передвигаться и отказался от использования инвалидной коляски.

Несмотря на то что клинические испытания амивантамаба продолжаются, данный случай рассматривается как перспективный пример эффективности новых подходов в лечении рака лёгких, особенно при наличии редких генетических мутаций.

