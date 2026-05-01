ОМС: Какие медуслуги теперь будут платными

Эксперты страховых компаний разъяснили, какие медицинские услуги не входят в систему обязательного медицинского страхования и не предоставляются бесплатно. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Согласно действующей программе ОМС, граждане имеют право на бесплатное обращение к терапевту, прохождение обследований, сдачу анализов, вакцинацию и лечение в стационаре. Также за счёт страховой системы оплачиваются операции, ведение беременности, роды и базовые стоматологические услуги.

Однако ряд направлений в программу не включён. В их числе лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза, заболеваний, передающихся половым путём, психических расстройств, а также оказание паллиативной помощи.

Кроме того, отдельно финансируется санитарная авиация. В Федеральном фонде ОМС уточнили, что в экстренных случаях такие услуги могут быть оплачены из регионального бюджета при наличии соответствующего решения властей.

Специалисты рекомендуют заранее уточнять перечень доступных бесплатных услуг на сайте территориального фонда ОМС, поскольку в зависимости от региона список может отличаться.

