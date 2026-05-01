Не у нас

ОМС: Какие медуслуги теперь будут платными

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Эксперты страховых компаний разъяснили, какие медицинские услуги не входят в систему обязательного медицинского страхования и не предоставляются бесплатно. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Согласно действующей программе ОМС, граждане имеют право на бесплатное обращение к терапевту, прохождение обследований, сдачу анализов, вакцинацию и лечение в стационаре. Также за счёт страховой системы оплачиваются операции, ведение беременности, роды и базовые стоматологические услуги.

Однако ряд направлений в программу не включён. В их числе лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза, заболеваний, передающихся половым путём, психических расстройств, а также оказание паллиативной помощи.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию

Кроме того, отдельно финансируется санитарная авиация. В Федеральном фонде ОМС уточнили, что в экстренных случаях такие услуги могут быть оплачены из регионального бюджета при наличии соответствующего решения властей.

Специалисты рекомендуют заранее уточнять перечень доступных бесплатных услуг на сайте территориального фонда ОМС, поскольку в зависимости от региона список может отличаться.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

47 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

стоит ли покупать участок с борщевиком

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гид по Казани

2 дня назад

Загородная жизнь рядом с городом: коттеджные посёлки Казани

помыть окна в квартире спб

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч

Гороскопы

день назад

Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

19 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

56 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки