Как в Турции распознают россиян среди отдыхающих
Российских туристов в Турции нередко можно распознать по характерным привычкам и манере поведения. Об этом рассказала блогер Саша Коновалова, её слова приводит издание glavny.tv.
По её наблюдениям, местные жители часто обращают внимание на поведение россиян уже в магазинах. Такие покупатели, как правило, не берут товары с витрины на виду, а выбирают продукты с дальних рядов. Кроме того, они внимательно изучают состав, особенно если речь идёт о молочной или мясной продукции.
Для турков подобная внимательность может выглядеть непривычно, поскольку, по словам блогера, они реже уделяют внимание деталям при покупке продуктов.
На рынках российских туристов отличает осторожность: они не спешат пробовать ягоды без мытья и в целом более внимательно относятся к качеству еды. На пляже отдыхающие из России стараются занять удобные места, а иногда включают музыку через портативные колонки.
Выдают туристов и внешние детали — яркая одежда, головные уборы и книги, которые они берут с собой на отдых к морю или бассейну.
В сувенирных лавках россияне чаще приобретают подарки не только для себя, но и для близких. В отелях, как отмечает Коновалова, некоторые туристы могут оставлять небольшие презенты персоналу, рассчитывая на более комфортное обслуживание.
