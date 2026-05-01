Учёные назвали продукты для улучшения сна
Американские исследователи пришли к выводу, что увеличение количества овощей и фруктов в ежедневном рационе может заметно улучшить качество сна. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep Health.
По данным учёных, положительный эффект может проявиться уже спустя сутки после изменения питания. В ходе исследования было зафиксировано, что качество сна у участников улучшалось примерно на 16 процентов.
Специалисты из Чикагского и Колумбийского университетов наблюдали за добровольцами, которые вносили данные о своём рационе в специальное приложение. Параллельно параметры сна фиксировались с помощью фитнес-браслетов.
Рекомендуем также:
- Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
- Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
Анализ показал, что участники, употреблявшие больше растительной пищи, быстрее засыпали, реже просыпались ночью и в целом спали крепче.
Одна из авторов исследования, Эсра Тасали, рекомендовала включать в ежедневное меню не менее пяти порций овощей и фруктов. По её словам, улучшение самочувствия и сна можно заметить уже после первой ночи.
Учёные подчёркивают, что сбалансированное питание стоит рассматривать как долгосрочный фактор, способствующий улучшению сна и общего состояния организма.
Рекомендуем также:
- Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
- Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
- «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец