Учёные назвали продукты для улучшения сна

Американские исследователи пришли к выводу, что увеличение количества овощей и фруктов в ежедневном рационе может заметно улучшить качество сна. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep Health.

По данным учёных, положительный эффект может проявиться уже спустя сутки после изменения питания. В ходе исследования было зафиксировано, что качество сна у участников улучшалось примерно на 16 процентов.

Специалисты из Чикагского и Колумбийского университетов наблюдали за добровольцами, которые вносили данные о своём рационе в специальное приложение. Параллельно параметры сна фиксировались с помощью фитнес-браслетов.

Анализ показал, что участники, употреблявшие больше растительной пищи, быстрее засыпали, реже просыпались ночью и в целом спали крепче.

Одна из авторов исследования, Эсра Тасали, рекомендовала включать в ежедневное меню не менее пяти порций овощей и фруктов. По её словам, улучшение самочувствия и сна можно заметить уже после первой ночи.

Учёные подчёркивают, что сбалансированное питание стоит рассматривать как долгосрочный фактор, способствующий улучшению сна и общего состояния организма.

