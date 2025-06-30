Полейте рассаду этим супер бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не встречалось
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Тля и муравьи — частые вредители на даче, которые могут навредить растениям и снизить урожай.
Но не обязательно использовать химические препараты для борьбы с ними. Существуют эффективные и безопасные натуральные способы борьбы, которые помогут сохранить ваш сад в безопасности.
Как избавиться от муравьёв
Муравьи часто образуют союз с тлёй, защищая её и получая взамен сладкие выделения. Чтобы избавиться от них, можно использовать молотую корицу, которая является безопасным и эффективным решением.
Рассыпьте корицу вокруг муравейников и на их путях.
Корица нарушает феромонный след, и муравьи покидают участок в течение нескольких дней.
Как избавиться от тли
Для борьбы с тлёй используйте спиртовой раствор, который безопасен для растений и эффективно уничтожает вредителей.
Смешайте 500 мл воды и 500 мл водки.
Опрыскайте заражённые растения раствором.
Тля исчезнет, и растения не пострадают.
Почему это работает?
Эти методы не содержат химикатов, безопасны для человека и домашних животных и не загрязняют почву. Эти натуральные способы помогут вам избавиться от вредителей без ущерба для экологии и здоровья.
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