Полейте рассаду этим супер бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не встречалось

Тля и муравьи — частые вредители на даче, которые могут навредить растениям и снизить урожай.

Но не обязательно использовать химические препараты для борьбы с ними. Существуют эффективные и безопасные натуральные способы борьбы, которые помогут сохранить ваш сад в безопасности.

Как избавиться от муравьёв

Муравьи часто образуют союз с тлёй, защищая её и получая взамен сладкие выделения. Чтобы избавиться от них, можно использовать молотую корицу, которая является безопасным и эффективным решением.

Рассыпьте корицу вокруг муравейников и на их путях.

Корица нарушает феромонный след, и муравьи покидают участок в течение нескольких дней.

Как избавиться от тли

Для борьбы с тлёй используйте спиртовой раствор, который безопасен для растений и эффективно уничтожает вредителей.

Смешайте 500 мл воды и 500 мл водки.

Опрыскайте заражённые растения раствором.

Тля исчезнет, и растения не пострадают.

Почему это работает?

Эти методы не содержат химикатов, безопасны для человека и домашних животных и не загрязняют почву. Эти натуральные способы помогут вам избавиться от вредителей без ущерба для экологии и здоровья.