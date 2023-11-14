Мохаммед Сидик Афган - афганский философ и математик, а также посланник Ванги. Предсказатель с помощью математической науки умеет видеть будущее: ранее Сидик Афган предсказывал ужасные мировые события до того, как они произошли, к ним относятся пандемия и теракт 11 сентября. Пророк является одним из величайших гениев мира, и его имя внесено в список достояния человечества Юнеско.

Одним из последних предсказаний Сидика Афгана является дата завершения Специальной военной операции на Украине: согласно пророчеству, СВО подойдет к своему финалу в 2025 году, сообщил starhit.ru.

Более того, предсказатель уверен, что после 2025 года Российская Федерация начнет стремительно развиваться и процветать, что в будущем сделает ее великой державой, вокруг которой начнут объединяться другие страны и государства.