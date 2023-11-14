Новости России
· Ульяна Сенько

«Переломный момент скоро настанет»: пророк-математик Сидик Афган предсказал дату окончания СВО

«Переломный момент скоро настанет»: пророк-математик Сидик Афган предсказал дату окончания СВО

forces.net

Подписаться в Telegram

Мохаммед Сидик Афган - афганский философ и математик, а также посланник Ванги. Предсказатель с помощью математической науки умеет видеть будущее: ранее Сидик Афган предсказывал ужасные мировые события до того, как они произошли, к ним относятся пандемия и теракт 11 сентября. Пророк является одним из величайших гениев мира, и его имя внесено в список достояния человечества Юнеско.

Одним из последних предсказаний Сидика Афгана является дата завершения Специальной военной операции на Украине: согласно пророчеству, СВО подойдет к своему финалу в 2025 году, сообщил starhit.ru.

Более того, предсказатель уверен, что после 2025 года Российская Федерация начнет стремительно развиваться и процветать, что в будущем сделает ее великой державой, вокруг которой начнут объединяться другие страны и государства.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

124 ДТП за сутки произошло в Казани

Полезное

час назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

тараканы через вентиляцию

Новости Казани

день назад

Тарасова объяснила давлением неудачный прокат Камилы Валиевой на Гран-при в Казани

Лонгриды

18 часов назад

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

качественный ремонт одежды в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 95% выросла заболеваемость туберкулезом 

Новости Татарстана

день назад

«КАМАЗ» представил беспилотный самосвал

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани из-за тумана отменили посадку ряда рейсов

Новости Казани

23 часа назад

Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани
Лонгриды
18 часов назад

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

Новости Казани

4 минуты назад

В Казани буду судить мужчину по обвинению в смертельной драке на Советской площади

Полезное

час назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Казани

2 часа назад

В Казани власти хотят реконструировать сквер филармонии

Новости Казани

2 часа назад

В Казани водитель погиб на месте ДТП после столкновения с деревом
Как избавиться от тотального стресса потратив всего 40 минут в день?
Общество
2 часа назад

Как избавиться от тотального стресса потратив всего 40 минут в день?

Новости Татарстана

17 часов назад

Форма «Рубина» была испорчена из-за прорыва трубы в клубе

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане объявлен конкурс на должности председателей трех судов.

Новости Татарстана

18 часов назад

Новый год в Нижнекамске обойдется в 20 млн рублей
Потратят и глазом не моргнут: как обеспеченные казанцы растят своих детей
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Потратят и глазом не моргнут: как обеспеченные казанцы растят своих детей