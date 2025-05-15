Люди в ярости сдают билеты обратно: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому
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Согласно новым правилам РЖД, пользоваться нижними полками пассажирам с верхних мест теперь можно только в определённые часы.
Введён чёткий регламент:
- 07:00–10:00 — завтрак
- 12:00–15:00 — обед
- 19:00–21:00 — ужин
Такой подход должен сократить конфликты в плацкартных и купейных вагонах, а также повысить уровень комфорта и уважения между пассажирами.
Правила тишины: звук — только в наушниках
Громкая музыка, видео, звонки и онлайн-уроки без наушников отныне запрещены. Пользоваться гаджетами можно только в наушниках, а для звонков и общения рекомендуется переходить в тамбур. Нововведение направлено на создание спокойной атмосферы для отдыха в дороге.
Модернизация вагонов: умные технологии в поездах
РЖД продолжает техническое переоснащение вагонов. Среди ключевых обновлений:
- система климат-контроля в премиум-купе;
- больше розеток и USB-портов;
- обновлённые вагоны-рестораны с улучшенным меню;
- электронные табло и мобильные сервисы для пассажиров.
Эти меры вписываются в долгосрочную программу повышения качества поездок на железнодорожном транспорте.
Что важно помнить перед поездкой
Чтобы путешествие прошло комфортно:
- проверьте правила пользования нижней полкой;
- возьмите с собой наушники и зарядные устройства;
- соблюдайте тишину и уважайте соседей по вагону.
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