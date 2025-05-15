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Люди в ярости сдают билеты обратно: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

Российские железные дороги обновили регламент п...

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Согласно новым правилам РЖД, пользоваться нижними полками пассажирам с верхних мест теперь можно только в определённые часы.

Введён чёткий регламент:

  • 07:00–10:00 — завтрак
  • 12:00–15:00 — обед
  • 19:00–21:00 — ужин

Такой подход должен сократить конфликты в плацкартных и купейных вагонах, а также повысить уровень комфорта и уважения между пассажирами.

Правила тишины: звук — только в наушниках

Громкая музыка, видео, звонки и онлайн-уроки без наушников отныне запрещены. Пользоваться гаджетами можно только в наушниках, а для звонков и общения рекомендуется переходить в тамбур. Нововведение направлено на создание спокойной атмосферы для отдыха в дороге.

Модернизация вагонов: умные технологии в поездах

РЖД продолжает техническое переоснащение вагонов. Среди ключевых обновлений:

  • система климат-контроля в премиум-купе;
  • больше розеток и USB-портов;
  • обновлённые вагоны-рестораны с улучшенным меню;
  • электронные табло и мобильные сервисы для пассажиров.

Эти меры вписываются в долгосрочную программу повышения качества поездок на железнодорожном транспорте.

Что важно помнить перед поездкой

Чтобы путешествие прошло комфортно:

  • проверьте правила пользования нижней полкой;
  • возьмите с собой наушники и зарядные устройства;
  • соблюдайте тишину и уважайте соседей по вагону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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