Люди в ярости сдают билеты обратно: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

Согласно новым правилам РЖД, пользоваться нижними полками пассажирам с верхних мест теперь можно только в определённые часы.

Введён чёткий регламент:

07:00–10:00 — завтрак

12:00–15:00 — обед

19:00–21:00 — ужин

Такой подход должен сократить конфликты в плацкартных и купейных вагонах, а также повысить уровень комфорта и уважения между пассажирами.

Правила тишины: звук — только в наушниках

Громкая музыка, видео, звонки и онлайн-уроки без наушников отныне запрещены. Пользоваться гаджетами можно только в наушниках, а для звонков и общения рекомендуется переходить в тамбур. Нововведение направлено на создание спокойной атмосферы для отдыха в дороге.

Модернизация вагонов: умные технологии в поездах

РЖД продолжает техническое переоснащение вагонов. Среди ключевых обновлений:

система климат-контроля в премиум-купе;

больше розеток и USB-портов;

обновлённые вагоны-рестораны с улучшенным меню;

электронные табло и мобильные сервисы для пассажиров.

Эти меры вписываются в долгосрочную программу повышения качества поездок на железнодорожном транспорте.

Что важно помнить перед поездкой

Чтобы путешествие прошло комфортно: