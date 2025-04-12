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Холода обрушатся в майские праздники, а в середине лета встречаем невыносимую жару: синоптики озвучили новый прогноз

Этой весной россиян ждёт немало погодных сюрпри...

admbal.ru

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Этой весной россиян ждёт немало погодных сюрпризов — от ливней до заморозков. Однако за капризами природы скрываются и поводы для оптимизма: специалисты обещают потепление уже к середине мая.

Европейская часть России — дожди и грозы
Метеорологи предупреждают, что весна в европейской части страны будет дождливой и грозовой. Ожидаются частые осадки с молниями и шквалистым ветром. Фермерам стоит быть настороже — переувлажнение почвы может повредить посевы, а сильный ветер угрожает молодым растениям. Эти погодные явления требуют оперативной адаптации агротехнологий.

Сибирь — сухо и прохладно
В то время как на западе России идут дожди, Сибирь будет страдать от нехватки влаги. Прогнозы обещают прохладную и сухую погоду, что может создать риски для сельского хозяйства. Особенно пострадают культуры, требующие частого полива. Недостаток влаги и холодные ночи замедлят рост овощей и ягод.

Апрель-май: угроза заморозков
Основная угроза для фермеров — это возможные заморозки в конце апреля и начале мая. Температура может опуститься на 5 градусов ниже обычных значений, что опасно для цветущих деревьев и других чувствительных растений. Производителям фруктов и ягод стоит заранее подготовить укрывные материалы и продумать меры защиты.

Надежда на тепло к маю
Хорошие новости ждут в районе 9–10 мая, когда температура начнёт расти, и в столице может быть до +20°C. Это даст новый импульс вегетации, порадует дачников и станет стартом активного сезона на приусадебных участках.

Конец весны — возможная жара
По прогнозам синоптиков, май может завершиться жаркой волной. Местами температура поднимется до рекордных значений. Это будет не только отличное время для отдыха на природе, но и сигнал для дачников ускорить сбор ранних урожаев.

Будьте готовы к переменам
Весна 2025 года потребует гибкости и внимательности от всех — от фермеров до городских садоводов. Погода будет меняться быстро, и важно уметь подстраиваться под её капризы. Однако это также шанс пересмотреть подходы к земледелию и лучше понять, как адаптироваться к изменениям климата, сообщает ngzt.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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