Финансовые аналитики рассказали о судьбе российского рубля после сильного падения

Российский финансовый аналитик и специалист по стратегиям в инвестициях Александр Бахтин поделился мнением о судьбе российского рубля в свете существенного роста евро и доллара в последние дни.

По мнению Бахтина, рубль рухнул из-за того, что государственный бюджет РФ нарастил расходы ввиду политических конфликтов, пишет "МК".

Рубль рухнул вполне естественным образом, это - не искусственный процесс, как думают некоторые россияне. По словам эксперта, будь это искусственным падением, Россия столкнулась бы с резкой инфляцией, а это сейчас не нужно ни рядовым россиянам, ни властям РФ.

Но последним не нужен и стабильный рубль, так как от этого могут страдать доходы государства.

Бахтин заключил, что доллар США в ближайшие несколько дней может подняться до 83,6 рубля. Рубль рухнет еще сильнее, но на этой отметке остановится. До второй половины апреля. Потом вероятно снижение стоимости доллара до 77 рублей, считает эксперт.