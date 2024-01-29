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· Артем Акчурин

В Татарстане за взятку задержали главу отдела инспекции Госстройнадзора

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Был задержан руководитель Инспекции Госстройнадзора РТ по подозрению в совершении коррупции. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Данные приводит «Татар-информ», ссылаясь на сообщение УФСБ России по РТ.

Сообщается, что в 2019 года 31-летний челнинец получил от представителя одной из фирм Набережных Челнов взятку в размере 87 тысяч рублей. После чего, руководитель инспекции Госстройнадзора РТ пообещал не обращать внимание на нарушения в технической документации и оказать поддержку в регистрации извещения о начале реконструкции объекта.

Также его подозревают в получении 330 тысяч рублей в июле-августе 2021 года от фирмы ООО «ГК ЭПЦ-Гарант», специализирующейся на экспертизах проектной документации и результатов инженерных изысканий. Согласно предположениям следователей и оперативников, эти средства были переданы в обмен на общее покровительство деятельности указанной компании и содействие заключению договора на проверку технического состояния строительных конструкций Менделеевской районной больницы с подрядной организацией, занимающейся капитальным ремонтом.

Ранее, Ильсур Метшин рассказал о нехватке тяжелой техники для борьбы со снегопадом.

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