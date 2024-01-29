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· Артем Акчурин

Мэр Казани о снежном коллапсе: «Наши «Барсики» оказались просто котятами»

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Мэр города Казани, Ильсур Метшин, рассказал о нехватке тяжелой техники для борьбы со снегопадом.

По его словам, из дорог I и II категории было вывезено более миллиона тонн снега за январь. Это превышает обычный объем вывоза за всю зиму, составляющий около 900 тысяч тонн. Количество осадков в столице Татарстана в январе достигло 80,7 миллиметров, что составляет 175% от нормы.

Мэр отметил, что даже план «Буран» не решает проблему. Поставленные «барсики»оказались недостаточно эффективными, сравнимыми с котятами.

Проблема с привлечением техники возникла из-за снегопадов, которые произошли не только в Казани, но и во всей республике.

Метшин отметил, что такие объемы снега за короткое время ликвидировать практически невозможно.

Ежедневно задействовано 1,1 тысячи единиц техники для уборки снега, работы ведутся круглосуточно.

Ранее, стало известно, что в Татарстане отремонтируют здания девяти ветеринарных объединений.

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