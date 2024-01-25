В Татарстане за год выдворили более 3 тысяч иностранцев

В Татарстане за 2023 год было выдворено более трех тысяч иностранцев. Об этом сообщил глава МВД РТ Алексей Соколов.

За предыдущий год по региону было составлено 19 тысяч административных протоколов в отношение иностранцев. Более 200 мигрантов было депортировано, а 4,4 тысячам ограничили въезд на территорию страны.

Рустам Минниханов заявил, что отказываться от приезжих не стоит, с ними нужно взаимодействовать, создавая лучшие условия для адаптации. Поэтому был создан комплекс действий по созданию условий для социализации мигрантов.

Ранее, Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ.