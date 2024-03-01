В Татарстане содержание кошки за год подорожало почти на 5%

В России, первый день весны отмечается как День кошек. В честь этого праздника, Национальный банк Татарстана провел исследование, сравнивая стоимость содержания домашнего питомца за 2023 и 2024 года. Анализировались данные Росстата об изменении цен на услуги ветеринара, вакцинацию, корм для животных, молоко и рыбу.





Результаты показали, что в январе 2024 года цены на уход за питомцами выросли на 4,9%. Это связано в основном с увеличением затрат производителей на ингредиенты для кормов и логистику. Также стоимость препаратов для животных увеличилась из-за повышения цен на импортные вакцины и оборудование для ветклиник.Цены на рыбу выросли из-за дополнительных издержек на маркировку и логистику, в то время как цена на молоко практически не изменилась за год. Это связано с тем, что увеличение затрат животноводов были компенсированы увеличением объема производства.