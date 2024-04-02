Трамвай сошел с рельсов в Казани, изменено движение 2 трамвайных маршрутов

Трамвай сошел с рельсов в Казани, изменено движение 2 маршрутов
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
Перед остановкой «Чишмяле» в сторону ул. Арбузова в Казани трамвай сошел с рельсов. По этой причине изменилось движение 2 трамвайных маршрутов. Об этом рассказали в «Метроэлектротрансе».
Известно, что причина схода вагона - износ путевого хозяйства.
В телеграм-канале предприятия сказано, что движение трамвайных маршрутов № 5а и 7 на время теперь будет проходить через ул. Глазунова.
Жителям Казани и гостям региона следует заранее планировать поездку.
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