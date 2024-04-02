Татарский сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ с 15 апреля

Уже с понедельника, 15 апреля 2024 года, на телеканале НТВ начнется показ известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Анонс появился на официальном сайте телеканала.

Напомним, что премьера скандального сериала должна была состояться на НТВ в январе, но за несколько дней до выхода 1 серии было принято решение перенести показ.

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