Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля

Татарский сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ с 15 апреля
Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля

Кинопоиск

Подписаться в Telegram

Уже с понедельника, 15 апреля 2024 года, на телеканале НТВ начнется показ известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Анонс появился на официальном сайте телеканала.

Напомним, что премьера скандального сериала должна была состояться на НТВ в январе, но за несколько дней до выхода 1 серии было принято решение перенести показ.

Ранее мы писали о том, что Казань оказалась на 4 месте среди мегаполисов РФ по качеству городской среды.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

20 часов назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

после дизенсекции можно мыть полы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

психологическая помощь при насилии в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
3 часа назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани 2 иномарки столкнулись на Вознесенском тракте

Интересное в Казани

20 часов назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань попала в топ-5 мегаполисов России по качеству городской среды

Новости Татарстана

19 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля
Новости Татарстана
41 минуту назад

Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля

Новости Татарстана

19 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Новости Татарстана

19 часов назад

Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях

Новости Татарстана

20 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»
Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога
Интересное в Казани
6 дней назад

Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога