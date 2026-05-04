Татарстан вошел в тройку лидеров по росту зарплат

Татарстан занял третье место в России по темпам роста заработной платы. Согласно прогнозам, через 6,2 года половина населения республики будет получать доход в размере 200 тысяч рублей и выше.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, где такой уровень дохода будет достигнут через 5,7 года, и Чукотка с показателем 5,8 года. В топ-пять также вошли Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с прогнозом на 6,3 и 7 лет соответственно.

Москва в данном рейтинге заняла 22-е место с прогнозом на 7,9 года, Санкт-Петербург расположился на 43-й позиции с показателем 8,8 года. Это свидетельствует о более высоких темпах роста зарплат в регионах по сравнению с крупными мегаполисами.

В конце рейтинга находятся Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Дагестан. В этих регионах достижение уровня в 200 тысяч рублей прогнозируется на 22,1, 19,1 и 15,6 года соответственно.