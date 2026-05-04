Нижнекамский район выполнил годовой план жилищного строительства

Диляра Аминова Редактор выходного дня
По состоянию на 28 апреля Нижнекамский район перевыполнил плановые показатели по вводу жилья на 2026 год. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев на деловом совещании. План составлял 60 тысяч квадратных метров, фактически введено 60 302 квадратных метра.

В структуре введённого жилья преобладает индивидуальное жилищное строительство — 52 538 квадратных метров. По программе социальной ипотеки построено 1 742 квадратных метра, коммерческого жилья — 6 тысяч квадратных метров. Глава района отметил активный рост строительства в сельской местности и пригородных зонах.

Одновременно Беляев указал на необходимость развития инфраструктуры в новых жилых районах. По его словам, требуется улучшение дорожной сети, систем водоснабжения и уличного освещения в местах активного жилищного строительства.

В мае планируется заселение первого дома по программе социальной ипотеки на 120 квартир. В очереди на получение жилья находится около 500 человек. Это первый объект социального жилья, построенный в районе за последние три года.

В целом по Татарстану на 2026 год запланирован ввод 3,175 миллиона квадратных метров жилья. Объём строительных программ республики сокращен на 20 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом и составит 145 миллиардов рублей.

