Мужчина сгорел в гараже под Казанью

В Высокой Горе при пожаре в кирпичном гараже погиб 84-летний мужчина. ЧП случилось на улице 3-я Степная, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Одноэтажный гараж и находившаяся внутри Toyota полностью сгорели. Во время тушения пожарные обнаружили тело пенсионера. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, предварительная причина случившегося устанавливается.

Спасатели напоминают: гараж — зона повышенной опасности. Здесь часто хранят горючие жидкости, пользуются электрооборудованием и обогревателями. Чаще всего возгорания случаются из-за неисправной проводки, утечки топлива в автомобиле или оставленного без присмотра обогревателя.

Чтобы избежать беды, нужно следить за состоянием электропроводки, хранить бензин и масла в металлических канистрах вдали от источников тепла, не курить в гараже и обязательно иметь под рукой огнетушитель. Установка автономного дымового извещателя тоже может спасти жизнь — датчик вовремя предупредит о пожаре.