Минниханов посетил обновленный после капремонта лицей «Потомки Менделеева»

Рустам Минниханов, Раис Татарстана, оценил обновленный после капитального ремонта химико-технологический лицей No3 «Потомки Менделеева». В рамках рабочей поездки в Менделеевский район, он посетил это образовательное учреждение.



Учащиеся и преподаватели лицея будут ждать обновленные кабинеты химии, биологии и физики. Кроме того, полностью обновлена внутренняя отделка, учебные кабинеты были модернизированы, а также оснащены специализированные предметные кабинеты.