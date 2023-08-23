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· Алина Алмакаева

Минниханов посетил обновленный после капремонта лицей «Потомки Менделеева»

Минниханов посетил обновленный после капремонта лицей «Потомки Менделеева»

73online.ru

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Рустам Минниханов, Раис Татарстана, оценил обновленный после капитального ремонта химико-технологический лицей No3 «Потомки Менделеева». В рамках рабочей поездки в Менделеевский район, он посетил это образовательное учреждение.


Учащиеся и преподаватели лицея будут ждать обновленные кабинеты химии, биологии и физики. Кроме того, полностью обновлена внутренняя отделка, учебные кабинеты были модернизированы, а также оснащены специализированные предметные кабинеты.

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