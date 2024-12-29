Минниханов пообещал сделать всё, чтобы обезопасить граждан Татарстана
Пресс-служба Раиса РТ
Рустам Минниханов, президент Татарстана, провел итоговое в этом году совещание в Доме Правительства, в ходе которого подвел итоги работы властей республики за прошедший год. Он подчеркнул, что Татарстан эффективно решал насущные вопросы в различных областях, включая реализацию национальных проектов, улучшение качества жизни граждан и развитие экономических секторов.
Глава республики сообщил, что в 2025 году сразу после зимних каникул начнется серия расширенных коллегий федеральных и республиканских ведомств, на которых будут обсуждены достижения уходящего года и поставлены задачи на следующий. Кроме того, в каждом муниципалитете пройдет отчетная работа, включая сессии городских и районных советов, а также сходы граждан.
Минниханов обратил внимание, что в отчетах должна быть представлена не только информация о достижениях, но и реальная оценка текущих проблем. «Дорожные, транспортные проблемы, проблемы ЖКХ – все это должно быть озвучено. У нас есть план работы и программы, которые позволят нам решать эти задачи», — подчеркнул он.
В ходе совещания президент Татарстана также уделил особое внимание безопасности в период зимних праздников. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий и организации круглосуточного дежурства.
Кроме того, глава республики акцентировал внимание на бесперебойной работе всех систем жизнеобеспечения, таких как водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение. Он отметил, что даже небольшой сбой в этих системах может существенно повлиять на комфорт граждан в праздничные дни.
В свете недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Казань, Минниханов заверил, что были предприняты все необходимые меры для усиления безопасности.
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