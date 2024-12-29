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Минниханов пообещал сделать всё, чтобы обезопасить граждан Татарстана

Рустам Минниханов, президент Татарстана, провел...

Пресс-служба Раиса РТ

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Рустам Минниханов, президент Татарстана, провел итоговое в этом году совещание в Доме Правительства, в ходе которого подвел итоги работы властей республики за прошедший год. Он подчеркнул, что Татарстан эффективно решал насущные вопросы в различных областях, включая реализацию национальных проектов, улучшение качества жизни граждан и развитие экономических секторов.

Глава республики сообщил, что в 2025 году сразу после зимних каникул начнется серия расширенных коллегий федеральных и республиканских ведомств, на которых будут обсуждены достижения уходящего года и поставлены задачи на следующий. Кроме того, в каждом муниципалитете пройдет отчетная работа, включая сессии городских и районных советов, а также сходы граждан.

Минниханов обратил внимание, что в отчетах должна быть представлена не только информация о достижениях, но и реальная оценка текущих проблем. «Дорожные, транспортные проблемы, проблемы ЖКХ – все это должно быть озвучено. У нас есть план работы и программы, которые позволят нам решать эти задачи», — подчеркнул он.

В ходе совещания президент Татарстана также уделил особое внимание безопасности в период зимних праздников. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий и организации круглосуточного дежурства.

Кроме того, глава республики акцентировал внимание на бесперебойной работе всех систем жизнеобеспечения, таких как водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение. Он отметил, что даже небольшой сбой в этих системах может существенно повлиять на комфорт граждан в праздничные дни.

В свете недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Казань, Минниханов заверил, что были предприняты все необходимые меры для усиления безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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