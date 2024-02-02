Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Авторы сериала «Слово пацана» будут обсуждать продолжение сериала как минимум через год. Об этом на интервью «Что посмотреть» заявил режиссер киноленты Жора Крыжовников.

Крыжовников поделился, что в планах было вовсе снять три сезона. Куда вошли бы 1989, 1991 и 1993 годы, так как они колоссально отличаются. В первом сезоне сериала описывают события 1989 года, где речь идет о хулиганах. А в 1991 году они превращаются в бандитов, которые между собой делят уже не асфальт, а деньги. В 1993 году всё это уже выходит на всероссийский уровень, когда казанские преступники захватили некоторые районы Москвы и Санкт-Петербурга, в результате чего воевали опять между собой, подчеркнул режиссер.

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Он отметил, что интересно подобное развитие сюжета, но пока команда взяла перерыв. Нет идей, о чем могут быть новые сезоны сериала, но как авторы, команда пока не начинала придумывать 2-й сезон.

В интервью Крыжовников также рассказал причины пересъемок последних серий фильма и каким образом они были слиты.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о Казани конца 80-х, когда по всему городу были распространены молодежные группировки.