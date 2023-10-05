АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных на территории Пермского края, Республики Татарстан и Удмуртской Республики.

В целях обеспечения эффективности и точности внутритрубной диагностики на МН Каменный Лог – Пермь были ликвидированы элементы, препятствовавшие проведению диагностики внутритрубными инспекционными приборами. Кроме того, на линейной части МН выполнены ремонт и замена запорной арматуры. Проведенные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, поддержать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Специалисты НПС «Арлеть» Удмуртского районного нефтепроводного управления подключили емкость объемом 100 куб м к технологическим трубопроводам для сброса нефти с системы сглаживания волн давления (ССВД) станции. ССВД является неотъемлемой частью производственной инфраструктуры перекачивающих станций и обеспечивает защиту МН от возможных скачков давления. Система производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления, регулируя скорость нарастания давления в заданных пределах и тем самым обеспечивая защиту технологического оборудования НПС.

Проведенные работы позволят поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности производственных объектов. Их выполнение в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Удмуртского, Казанского и Альметьевского РНУ.

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.