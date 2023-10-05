Новости Татарстана
· Виктория Козырева

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в трех регионах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в трех регионах

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных на территории Пермского края, Республики Татарстан и Удмуртской Республики.

В целях обеспечения эффективности и точности внутритрубной диагностики на МН Каменный Лог – Пермь были ликвидированы элементы, препятствовавшие проведению диагностики внутритрубными инспекционными приборами. Кроме того, на линейной части МН выполнены ремонт и замена запорной арматуры. Проведенные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, поддержать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Специалисты НПС «Арлеть» Удмуртского районного нефтепроводного управления подключили емкость объемом 100 куб м к технологическим трубопроводам для сброса нефти с системы сглаживания волн давления (ССВД) станции. ССВД является неотъемлемой частью производственной инфраструктуры перекачивающих станций и обеспечивает защиту МН от возможных скачков давления. Система производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления, регулируя скорость нарастания давления в заданных пределах и тем самым обеспечивая защиту технологического оборудования НПС.

Проведенные работы позволят поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности производственных объектов. Их выполнение в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Удмуртского, Казанского и Альметьевского РНУ.

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Татарстана

день назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы

сетка для воздуховодов от тараканов

Новости Казани

8 часов назад

Тепла в домах нет: жители Казани жалуются на платежки за отопление в сентябре

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

шумоизоляция стекол автомобиля в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях

Спортивные новости Казани

день назад

«Будем работать, надо исправляться»: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение «Северстали»

Новости Татарстана

11 часов назад

Неправомерное и неэффективное использование денег: в РТ два депутата лишились мандата

Новости Татарстана

9 часов назад

Приняли участие больше 80 тысяч девушек: студентка из РТ прошла в финал конкурса «Мисс Россия»
Лонгриды
23 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Татарстана

час назад

Ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ: глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного обучения

Новости Казани

час назад

Введут ограничения движения: в Казани в ноябре пройдет Крестный ход

Новости Татарстана

час назад

Проводник на пути развития

Новости Казани

час назад

Направят 19 миллионов рублей: в Советском районе Казани появится дорога
Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана
Новости Татарстана
58 минут назад

Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Эчпочмаку установили памятник: Татарстан попал в топ-6 регионов для гастрономического туризма

Новости Казани

2 часа назад

Приступили к проектированию: в Казани появится Сквер учителя

Новости Казани

2 часа назад

Подвели итоги: в Казани прошел российско-узбекский форум
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
6 дней назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.