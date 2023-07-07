Новости Казани
· Полина Модестова

"За основу брали фотографии аналогов": в центре Казани будет восстановлен двор дома Чукашева

В центре Казани сделают кафе из исторического двора с террасами у дома Чукашева
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В центре Казани, в доме купца Чукашева, расположенного на улице Горького, могут сделать летнее кафе в историческом стиле, которое станет аналогом приусадебных террас на рубеже XIX-XX веков. Проект уже прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Авторы отмечают, что такое благоустройство сможет продемострировать жителям и гостям Казани дворовую часть усадьбы дома Чукашева, которая сейчас спрятана во дворе.

В акте ГИКЭ указано, что при создании проекта обустройства летнего кафе за основу брали фотографии аналогов исторических дворовых территорий городских усадеб Казани.

Как уточняет realnoevremya.ru, так как кафе хотят построить в границах исторического центра Казани а также в охранных зонах объектов культурного наследия, то проект был изучен на предмет обеспечения сохранности этих памятников. Эксперты сообщили, что решения исторически обоснованы и не нарушат особенностей ОКН.

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