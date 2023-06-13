Выступали на главной сцене: ансамбль из Набережных Челнов стал участником концерта на Красной площади

На Красной площади 12 июня выступил ансамбль «Бусинки» из Набережных Челнов

В Москве на Красной площади в честь Дня России выступал вокальный ансамбль "Бусинки", приехавший в столицу из Набережных Челнов. Юные артисты вместе с певицей Надеждой Кадышевой исполняли песню "Течет ручей".

На мероприятии в честь праздника выступали и другие популярные в России артисты, среди которых Полина Гагарина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Валерия и другие.

Напомним, что Казань также не осталась без праздника. В городе проходило большое количество тематических мероприятий, а завершился день салютом.