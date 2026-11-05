В казанском лагере «Нармонка» сдали пять новых корпусов

В детском оздоровительном лагере «Нармонка» завершили строительство пяти новых корпусов. Каждый из них рассчитан на 28 детей. В зданиях уже выполнены внутренние работы, смонтировано электрическое отопление и проложены наружные сети. Мебель планируют завезти в марте–апреле.

Сейчас в столовой и медпункте продолжаются отделочные работы. Благоустройство территории готово на 85%: проложены дорожки, высажено 153 дерева. В ближайшее время здесь появится еще более 500 деревьев и 600 кустарников.

Реконструкция лагеря началась в 2024 году. После завершения всех этапов «Нармонка» сможет принимать до 280 детей за смену. Открытие лагеря запланировано на 1 июня следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.