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В Казани на борьбу с борщевиком потратят 1,8 млн рублей

В Казани на борьбу с борщевиком потратят 1,8 млн рублей

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На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ по ликвидации очагов произрастания и распространения Борщевика Сосновского на территории Кировского и Московского районов Казани. Власти собираются потратить на эти цели 1,8 млн рублей.

Согласно аукционной документации, победителю контракта предстоит обработать территории, пораженные Борщевиком Сосновского, путем скашивания с использованием химической обработки. В местах отдыха людей – применение гербицидов ограничат.

Отдельное внимание подрядчик должен будет уделить и утилизации борщевика. Растения, скошенные целиком, сожгут либо закопают в выстланные дерном ямы на глубину 40-50 сантиметров.

В случае, если аукцион будет признан состоявшимся, мероприятия по борьбе с самым опасным и ядовитым растением семейства зонтичных продлятся до середины сентября 2024 года.

Ранее уже прошел аналогичный аукцион на выполнение работ по ликвидации борщевика в Советском районе Казани. В ходе проведение торгов начальная цена контракта снизилась более, чем в 2 раза — с 3,8 млн рублей до 1,8 млн рублей.

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