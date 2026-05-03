В Казани создали мини-сериал о истории татарского театра

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В Казани представили мини-сериал «Алтын хәрефләр» («Золотые буквы») о становлении татарского театра. Проект снят режиссером Андреем Лысяковым с использованием хромакея и технологий искусственного интеллекта.

Сериал состоит из четырех 15-минутных эпизодов, посвященных деятельности театральных деятелей конца XIX — начала XX века: Ильясбека Кудашева-Ашказарского, Габдуллы Тукая, Галиасгара Камала и других. Главные роли исполнили молодые артисты театра Камала. Диалоги писались персонально под каждого актера.

Все съемки проходили в павильоне театра Камала на зеленом экране. Виртуальные декорации создавались в игровом движке Unreal Engine на основе исторических фотографий. Нейросети использовались для моделирования объектов и создания цифровой массовки. Оригинальный саундтрек написал композитор Всеволод Сарандов.

По словам креативного продюсера Никиты Оленина, такой подход позволил существенно сократить сроки производства и затраты. Использование цифровых технологий дало возможность показать историю с фольклорным, сказочным настроением, избежав дорогостоящих натурных съемок.

Мини-сериал уже продублирован на русский язык. Широкий показ планируется в двух языковых вариантах.

