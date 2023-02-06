"Совсем молодой еще": скончался Заслуженный артист Татарстана 46-летний Николай Коновалов
Фото: управление культуры Казани
Скончался Заслуженный артист Татарстана, солист Казанской городской филармонии Николай Коновалов. Он был еще совсем молод, ему было 46 лет. На сцене Николай блистал более 25 лет.
Карьеру артист начинал в Национальном культурном центре "Казань" в 1999 году в составе ансамбля "Идель егетлэре", а уже через 2 года выступал на мероприятиях как ведущий солист.
В управлении культуры исполкома Казани выразили соболезнования в связи с кончиной солиста. Как отмечается в сообщении, он был добрым и отзывчивым человеком.