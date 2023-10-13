Самый длинный в стране: в Казани хотят построить бассейн с подогревом и термальным комплексом

У Центрального стадиона в Казани могут открыть зону отдыха с 300-метровым бассейном

В столице республики задумывают об обустройстве 300-метрового подогреваемого бассейна, который станет частью новой летней зоны отдыха для местных жителей и туристов. В состав объекта может войти и термальный комплекс.

Как рассказал rt.rbc.ru создатель «Городских терм» и инвестор «Нижнекамских терм» Юрий Бычков, сейчас проводятся переговоры с командой главы республики Татарстан, которым была поставлена задача на строительство летней зоны с подогреваемым бассейном. В планах - сделать бассейн в 300 метров длиной. Бычков отметил, что в таком случае он станет вторым по протяженности в мире после чилийского.

Сейчас с командой Института развития городов РТ обсуждают вопросы проектирования, управления будущих объектов и другие. Бассейн расположится у берегов Казанки, рядом с Центральным стадионом.