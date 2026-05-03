Петербургская легкоатлетка победила на Казанском марафоне
Луиза Лега из Санкт-Петербурга выиграла Казанский марафон. Спортсменка финишировала первой в женской категории, показав сильный результат на дистанции 42,195 км.
Марафон прошёл в Казани и собрал участников из разных регионов России. Соревнование традиционно привлекает как профессиональных легкоатлетов, так и любителей бега на длинные дистанции.
Победа Леги подтверждает высокий уровень подготовки спортсменки и её конкурентоспособность на региональных соревнованиях. Результат добавляет очки в её спортивный портфель.
