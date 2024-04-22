Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды

Жителей Вахитовского и Приволжского районов столицы Республики уже завтра, 23 апреля, ожидает отключение холодного водоснабжения. Вода из кранов пропадет в 9 утра и появится только на следующий день 24 апреля в полдень.



Полный список адресов публикует телеграм-канал most|Казань.



«Водоканал» уточняет, что жители могут оставить заявки на подвоз воды по номеру телефона +7(843)231-62-60, а машины с водой направят согласно сделанным заявкам.



Также с завтрашнего дня в Казани «Татэнерго» начнет работы по опрессовке тепловодов, в связи с чем у некоторых потребителей прекратится подача теплоносителя и горячей воды. Графики отключения до жителей доведут через сайты теплоснабжающих организаций и объявления на подъездах домов.