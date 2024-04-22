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· 16+ · Даниил Куликов

Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды

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Жителей Вахитовского и Приволжского районов столицы Республики уже завтра, 23 апреля, ожидает отключение холодного водоснабжения. Вода из кранов пропадет в 9 утра и появится только на следующий день 24 апреля в полдень.

Полный список адресов публикует телеграм-канал most|Казань.


«Водоканал» уточняет, что жители могут оставить заявки на подвоз воды по номеру телефона +7(843)231-62-60, а машины с водой направят согласно сделанным заявкам.

Также с завтрашнего дня в Казани «Татэнерго» начнет работы по опрессовке тепловодов, в связи с чем у некоторых потребителей прекратится подача теплоносителя и горячей воды. Графики отключения до жителей доведут через сайты теплоснабжающих организаций и объявления на подъездах домов.

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