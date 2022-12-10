Экс-чиновник продолжает одиночный пикет: на этот раз против ректора КФУ Ленара Сафина

В Казани экс-чиновник Рустем Баязитов продолжает выходить на одиночные пикеты. На этот раз оно протестует против ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ленара Сафина, пишет Inkazan.

Сегодня, в субботу, Баязитов вышел к зданию КФУ с плакатом "Кто крышует ректора КФУ Сафина Л.Р", также сегодня он пикетировал у здания кабинета министров республики. Там он стоял с плакатом "Коррупционеры высшего звена крышуют обнал! А кто крышует их самих?".

По словам Баязитова, Сафин является неприкасаемым.