Экс-чиновник продолжает одиночный пикет: на этот раз против ректора КФУ Ленара Сафина
Фото: соцсети
В Казани экс-чиновник Рустем Баязитов продолжает выходить на одиночные пикеты. На этот раз оно протестует против ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ленара Сафина, пишет Inkazan.
Сегодня, в субботу, Баязитов вышел к зданию КФУ с плакатом "Кто крышует ректора КФУ Сафина Л.Р", также сегодня он пикетировал у здания кабинета министров республики. Там он стоял с плакатом "Коррупционеры высшего звена крышуют обнал! А кто крышует их самих?".
По словам Баязитова, Сафин является неприкасаемым.
"Все деньги, которые поступали от строительства дорог, от любой деятельности превращались в наличные деньги […] суммы проходили очень значительные", — заявил он.