Его площадь - больше 1 500 квадратных метров: в Казани был открыт новый офис VK

VK открыла новый офис в Казани на 120 сотрудников

Компания VK открыла новый офис, который расположился в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Здесь уже работают 30 разработчиков компании. Среди них и сотрудники из команды по развитию технологий и продуктов для создания и потребления концентра социальной сетью "Вконтакте", сообщает пресс-служба сервиса.

Площадь нового офиса - больше 1 500 квадратных метров. Пространство включает в себя опенспейсы, переговорные, открытый лекторий и лаунж-зоны. Сейчас в офисе на Спартаковской, 2 уже находятся тридцать разработчиков VK. Всего в офисе Казани смогут разместиться до 120 сотрудников. Напомним, что у VK также есть еще восемь офисов, которые находятся в Москве, Санкт-Петербург, Сочи и Нижнем Новгороде. В компании трудятся 11 тысяч человек.