Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Создатель инновационного комплекса «Яр Парк» — Сергей Скуратов, подчеркнул, что процесс доработки архитектурных концепций все еще продолжается, и окончательных решений еще не принято. Данные приводит «Бизнес Онлайн».



В социальных сетях начали появляться визуализации проекта комплекса с конгресс-центром на улице Сибгата Хакима в Казани. Строительством займется ООО «Кравт Яр Парк». На планируемой площадке появится пятизвездочный отель, бизнес-центр, торгово-развлекательный комплекс и конгресс-центр.



Сам Скуратов заявил, что на данный момент нет никаких официально утвержденных эскизов, поскольку ведется разработка различных вариантов. Архитекторы сближают все выбранные ключевые идеи в одном проекте, учитывая при этом как местные, так и федеральные строительные нормы и ограничения.По словам Скуратова, пока этот процесс не завершится, говорить о конечной высоте комплекса, и тем более о его доминанте, слишком преждевременно.

В сети появились некоторые рендеры, которые показывают одну из башен комплекса с более высокой структурой, несмотря на то, что ранее представленные варианты были представлены на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Тем не менее, следует пройти утверждение высоты зданий по законодательству.