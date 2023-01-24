"А завтра родину продаст!": житель Казани отправлял в США предметы боевой экипировки ВС РФ
Фото: radiosputnik.ria.ru
Житель Казани отправлял в США гарнитуры с системой защиты слуха. Они входят в комплект боевой экипировки "Ратник". Об этом на брифинге в кабмине проинформировал руководитель Татарстанской таможни Марат Гараев.
По его словам, в условиях напряженной геополитической обстановки была усилена работа, направленная на пресечение контрабанды оружия, боеприпасов и иных видов военной техники.
В рамках такой работы и было установлено, что казанец под вымышленными данными пытался незаконно переправить американцам гарнитуры экипировки ВС РФ.
Такая продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.
Также в гараже задержанного нашли еще три системы, предназначавшиеся для отправки за рубеж. Выяснилось, что клиентов он находил через социальные сети.