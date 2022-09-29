Генеральный директор крупного пивоваренного завода в Татарстане получил повестку на фронт

Генеральный директор компании ОАО "Булгарпиво" Руслан Якушев в Татарстане получил повестку в рамках частичной мобилизации. Как сообщает 116.RU он, как и полагается призывнику, явился в военкомат. Но военные комиссары, разобравшись, отпустили главного пивовара домой.

"Я сходил в военкомат, но там всё посмотрели и сказали, что те, кто старше 45 лет, мобилизации на данный момент не подлежат. В военном билете у меня написано должность рядового", — рассказал Якушев.

Завод был основан в 1981 году. По нынешним названием предприятие работает с 1994 года.