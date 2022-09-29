Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, обратится к россиянам с официальной речью

Российский президент Владимир Путин завтра, 30 сентября обратится с официальной речью. Это состоится в Кремле в 15:00 на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что планируется большое выступление Путина.

"Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", — сказал Песков.

По словам Пескова, эта речь Путина не будет посланием главы государства Федеральному Собранию, которого ожидали в эти дни. К Федеральному Собранию Путин решил обратиться несколько позднее, и точная дата и время послания будут названы позднее.

Речь, с которой Путин выступит 30 сентября, будет иметь "иной формат", отметил Песков.

Традиционно, транслировать обращение будут все федеральные телеканалы, информационные радиостанции, порталы.